Gemüsegärten in Duisburg Nach der Ernte ist vor der Ernte

Wer Kartoffeln, Kohl oder Tomaten der Marke Eigenanbau in der heimischen Küche haben möchte, den muss es hinaus aufs Duisburger Land ziehen. Ein- bis zweimal die Woche genügt, das eigene Feld pflegen, Unkraut zu pflücken, die Erde zu lockern, und am Ende frisches Gemüse zu ernten. Seit dem 12. Oktober können Duisburger Großstadtgärtner wieder Gemüsefelder am südlichen Rand der Stadt bei Bauer Blomenkamp in Serm mieten. Organisiert wird das Angebot vom Bonner Unternehmen „Meine Ernte“.