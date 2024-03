Konzert in der Mercatorhalle Duisburg Mehr Tickets für Auftritt von Ute Lemper

In Ihrer 40-jährigen Karriere hat sich Ute Lemper auf der Bühne, in Filmen und Konzerten als einzigartige Künstlerin einen Namen gemacht. Sie wurde für ihre beispiellosen Interpretationen, ihre eigenen Kompositionen sowie für ihre Darstellungen in Musicals und Theaterstücken vom Londoner West End bis zum Broadway gefeiert. In ihren vielseitigen Konzertprogrammen interpretiert sie Werke von Kurt Weill und Berthold Brecht sowie Marlene Dietrich, Edith Piaf, Jacques Brel, Léo Ferré, Jacques Prevert, Nino Rota und Astor Piazzolla.