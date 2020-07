Anschreiben der Verwaltung : Mehr Coronafälle im Duisburger Norden

Die Verwaltung ruft in dem Schreiben zur Verwendung von Mund- und Nasenschutz auf. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadt hat ein Anschreiben verschickt, in dem Hochfeld und vier Postleitzahlbereiche im Norden als besonders vom Coronavirus betroffen beschrieben werden. Die Stadt sagt, das Schreiben bilde nicht den aktuellen Sachstand ab.

Weiterleiten Drucken Von Tim Harpers und Alexander Triesch

Die Verbreitung des Coronavirus ist offenbar in den Stadtteilen des Duisburger Nordens deutlich ausgeprägter als im Süden und Westen der Stadt. Das geht aus einem Anschreiben der Duisburger Stadtverwaltung hervor, das seit Dienstag in den Sozialen Netzwerken kursiert. Darin sind fünf Postleitzahlbereiche aufgeführt, in denen in den vergangenen Wochen besonders viele Infizierte festgestellt wurden.

Besonders betroffen waren dem Anschreiben zufolge in den vergangenen Wochen die Postleitzahlbereiche 47053 (Hochfeld), 47138 (Meiderich, Ruhrort, Neumühl), 47139 (Beeck, Beeckerwerth), 47166 (Hamborn, Bruckhausen, Marxloh) und 47196 Aldenrade, Fahrn, Röttgersbach Wehofen).

Info Deutschlandweit 500 Fälle pro Tag Zahlen Deutschland In Deutschland waren Stand Mittwoch bislang 203.890 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 188.139 Infizierte sind wieder genesen, 9179 Deutsche sind am Coronavirus gestorben. Aktuell infizieren sich rund 500 Deutsche täglich.

Desweiteren werden die Bürger in den betroffenen Stadtteilen dazu aufgerufen, große Versammlungen auf engem Raum zu meiden und Mund-Nasenschutz zu tragen. „Das Gesundheitsamt ermittelt Personen, die mit infizierten Menschen in Kontakt waren“, heißt es in dem Brief. „Dabei konnte festgestellt werden, dass die Erkrankung sich oft innerhalb einer Familie verbreitet, Bei großen Familien kann das zu sehr vielen Erkrankungen führen.“ Der Brief schließt mit der Aufforderung, ihn als E-Mail an andere weiterzuleiten, damit möglichst viele Duisburger informiert werden könnten.

Vonseiten der Stadt gab es zu dem Schreiben widersprüchliche Angaben. Zunächst hieß es, das Anschreiben sei in dieser Form (noch) nicht zur Veröffentlichung vorgesehen gewesen. Man habe es in der Schublade gehabt, um es an Multiplikatoren zu verschicken, sofern sich die Lage in den genannten Stadtteilen verschlimmern sollte. Etwas später korrigierte sich Stadtsprecherin Susanne Stölting allerdings dahingehend, dass das Anschreiben vor einigen Tagen doch absichtlich an bestimmte Multiplikatoren herausgegeben worden sei. Am Mittwoch dann die Klarstellung: Das Schreiben sei tatsächlich absichtlich herausgegeben worden, allerdings leider in einer veralteten Version.

Darauf, dass sich das Schreiben in den Sozialen Netzwerken rasend schnell verteilt hat, reagierte die Verwaltung am Dienstag mit einer Neuveröffentlichung des Schreibens, in dem die Postleitzahlbereiche fehlen und das stattdessen um einige Hygienehinweise ergänzt wurde. In einer Mitteilung der Verwaltung heißt es, dass das im Netz kursierende Schreiben angesichts stark sinkender Fallzahlen in der Stadt nicht den aktuellen Sachstand wiedergebe.