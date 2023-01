Gegen Pfandgeld erhältlich Duisburger Firma entwickelt nachhaltigen Becher für McDonald's

In Deutschland ist HAVI an insgesamt neun Standorten mit rund 1400 Mitarbeitern vertreten. Nachhaltigkeit steht im Fokus des Supply Chan Spezialisten für die Systemgastronomie. Mit seinem Beitritt zur Science Based Targets initiative (SBTi) hat HAVI sich offiziell verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck noch weiter zu verringern. Dafür setzt das Unternehmen unter auf die hauseigene LNG-LKW-Flotte in Deutschland, zwei eigene LNG-Tankstellen, nachhaltige Gebäudetechnik mit CO2-neutralen Kälteanlagen, 100 Prozent Grünstrom, Wärmerückgewinnung und innovative Recycling- und Waste Management Services. Dazu zählt unter anderem das erste Becher-Recyclingsystem in ganz Deutschland.