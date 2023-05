Schriftsteller Max von der Grün „Revier-Goethe“ auch für die Jugend

Max von der Grün (1926-2005) war einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Er gilt vor allem als DER bedeutende Autor, der die alltägliche Arbeitswelt und das Leben im Arbeitermilieu für die Literatur entdeckte. Seine Romane „Irrlicht und Feuer“, „Stellenweise Glatteis“ oder „Flächenbrand“ wurden allesamt Bestseller. Von der Grün, der aus dem bayerischen Oberfranken 1951 „der Not gehorchend“ ins Ruhrgebiet zog und dort unter anderem eine Zeitlang als Bergmann arbeitete, bekam als Berufsschriftsteller halb ironisch den Titel „Revier-Goethe“ verpasst, was auch darauf hinweist, dass der Autor dem Ruhrgebiet bis zum Ende seines Lebens tief verbunden blieb. Viel wurde in der deutschen Literaturwissenschaft schon über von der Grün geschrieben. Doch ein Aspekt seines Schaffens wurde bislang wenig beachtet: seine Kinder- und Jugendbücher. Genau darum ging es bei einer hochkarätig besetzten Fachtagung während der Duisburger Akzente 2022, die von der Stadtbibliothek und dem Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt gemeinsam veranstaltet wurde. Der Duisburger Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian und Erhard Schütz, langjähriger Lehrstuhlinhaber für Neuere Deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin, gaben nun einen Band mit Vorträgen dieser Tagung heraus.