Martinszug Duisburg 2018: die Termine

Martinszüge im Stadtbezirk Süd 2018

Duisburg-Rahm

GGS Am Knappert, 16.11., 17 Uhr

Schulhof – Am Knappert – Angermunder Str. – Walter-Schönheit-Str. – Wildfängerweg – Am Thelenbusch – Am Rahmer Bach – Angermunder Str. – Schulhof

Duisburg-Serm

GGS Am Lindentor, 10.11., 17 Uhr

Schule GGS Am Lindentor - Am Lindentor - Am Kollert – Zum Peschekamp - Dorfstr. - Am Rübenkamp - Am Lindentor - In der Donk Kirchplatz (incl. Feuer und Mantelteilung). Ort der Auflösung: Kirchplatz Dorfstr.

Duisburg-Wanheim

GGS Wanheim, Am Tollberg, 14.11., 18 Uhr

Schulhof Am Kreuzacker – Molbergstr. - Angertaler Str. - Petersstr. - Kaiserswerther Straße - Molbergstr. - Beim Görtzhof - Petersstr. - Am Kreuzacker - Am Tollberg - Schulhof Am Tollberg

Duisburg-Wedau

GGS Am See, 9.11., 17.30 Uhr

Schulhof GGS – Zu den Eichen - Ulmenweg - Rüsternstr. - An den Platanen - Zur Wolfskuhl - Am See - Schulhof GGS