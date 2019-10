Rheinhausen



Asterlagen:

GGS Bergheimer Str. (11. November, 17.30 Uhr): Schulhof Bergheimer Str. – Am Dreieck – Grüner Weg – Otto-Schulenberg-Str. – Mühlenweg – Grüner Weg – Hüttenstr. – Mühlenweg – Steinbrink – Grüner Weg – Am Dreieck – Bergheimer Str. – Schulhof



Bergheim:

GGS Auf dem Berg (6. November, 17 Uhr): Schulhof – Auf dem Berg – Schmiedestr. – Bonnacker – An der Mühle – Kahlacker – Breslauer Str. – Stettiner Str. – Auf dem Berg – Schulhof



GGS Mevissenstraße/ Friedrich-Fröbelschule (13. November, 18 Uhr): Schulhof GGS Mevissenstr.– großes Schultor raus - geradeaus auf "Hohe Flur" – links in "auf dem Dudel" – links in Grabenacker - links in Paschacker - links in das "kleine Schultor" - gemeinsames Singen auf der Hofwiese



Friemersheim:

GGS Marktstraße (15. November, 17.45 Uhr): Marktstr. – Bismarckstr. – Freiherr-vom-Stein-Str. – Kronprinzenstr. – Walther-Rathenau-Platz – Walther-Rathenau-Str. – Kaiserstr. – Marktplatz Friemersheim



GGS Am Borgschenhof (6. November, 18 Uhr): Schulhof – Am Borgschenhof – Schelmenweg - Rheingoldstr. - Wörthstr. - In den Bänden - Am Geisbusch - In den Bänden - Sedanstr. - Am Borgschenhof - Schulhof