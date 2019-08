Redet der Oberbürgermeister Duisburgs Probleme klein? : Linke: „OB malt ein rosarotes Bild“

Die Fraktion die Linke übt scharfe Kritik an den Äußerungen Sören Links im gestrigen RP-Interview.

Im Gespräch mit der Rheinischen Post habe Oberbürgermeister Link ein „rosarotes Bild über die Verhältnisse in der Stadt Duisburg“ gemalt. Das teilte die Partei am Freitag mit. „Herr Link weist der Stadt Duisburg aktuell einen Platz im Mittelfeld der ersten Liga zu und lobt die positive Entwicklung der Stadt. Zeitgleich werden wieder einmal Zahlen und Statistiken veröffentlicht, die diese Aussagen widerlegen“, meinte Llinken-Fraktionschefin Martina Ammann-Hilberath. Laut der aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gehöre die Region Duisburg/Essen zu den Schlusslichtern mit Blick auf die Wirtschaft.

„Somit gehört Duisburg zu den schlechtesten drei Regionen von deutschlandweit 96 untersuchten Regionen“, so Ammann-Hilberath. „Wenn wir also bei der Fußballmetapher des Oberbürgermeisters bleiben möchten, spielen wir nicht im Mittelfeld der ersten Liga, sondern stehen auf einem Abstiegsplatz in der fünften Liga.“ Bei der Überschuldung privater Haushalte belege Duisburg den 394. von 401 Plätzen. „Der Oberbürgermeister lobt die gute Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen und vergisst, dass die Arbeitslosenquote trotz guter Konjunktur immer noch zweistellig ist“, so die Chefin der Linken weiter. Thyssenkrupp stelle den Fortbestand des Grobblechwerks in Hüttenheim mit über 800 Beschäftigten währenddessen gerade öffentlich in Frage.