Zahlreiche Besucher kamen : Sonniger Auftakt der Marina-Markt-Saison im Innenhafen

Das schöne Wetter lockte zahlreiche Besucher in den Innenhafen. Händlerin Valerie Ley (rechts) zeigt Urmel aus dem Eis als Windspiel. Foto: Heinrich Jung

Süden Der zweitägige Marina-Markt lockte zahlreiche Besucher an. Es gab einen Händlermarkt sowie Spiel- und Spaßangebote für die ganze Familie.

Der Start in die Saison hätte nicht schöner sein können. Am Ostersonntag und Ostermontag lockte der Marina-Markt bei strahlendem Sonnenschein viele Besucher in den Duisburger Innenhafen. Die Mischung aus buntem Händlermarkt und Wochenmarkt ist seit über zehn Jahren ein beliebtes Ausflugsziel.

Eine lange Schlange bildete sich bei den sommerlichen Temperaturen vor allem am Eiswagen. Aber auch die anderen Händler freuten sich, dass wieder so viele Besucher den Weg in den Innenhafen gefunden hatten. „Ich komme immer sehr gerne nach Duisburg, denn ich mag die Menschen hier – sie sind unkompliziert und unheimlich treue Kunden“, sagte Valerie Ley, die am Osterwochenende handgefertigte Karten und selbstgebaute Windspiele im Angebot hatte. „In Duisburg bin ich fast bei jedem Markt mit dabei: sei es das Kusthandwerkerfestival, der Marina-Markt oder das Sommerfest.“ Erstmals gab es in diesem Jahr neben der Spielplatzfläche auch ein Spiel- und Spaß-Angebot für die ganze Familie. Eine Hüpfburg und ein Karussell für die Kleinen, Segway-Touren zum Sonderpreis für die Großen. Auch kulinarisch hatte der Marina-Markt ein paar Neuigkeiten parat. So konnten die Besucher erstmals englisches Fudge, ein besonders weiches Karamell, und spanische Churros vernaschen. Verschiedene Foodtrucks mit herzhaftem Essen wie Falafel rundeten das kulinarische Angebot neben den Klassikern wie Bratwurst und holländische Pommes ab.