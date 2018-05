Duisburg: Mannesmann wird Botschafter-Schule

Duisburg Das Mannesmann-Gymnasium ist nun offiziell Botschafterschule des EU-Parlaments.

Bereits seit 2009 ist das Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium offizielle Europaschule. Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres gehört das MMG nun als eine von 50 Schulen deutschlandweit zum Netzwerk der "Botschafterschulen des Europäischen Parlaments". Die im Schulcurriculum verankerten regelmäßigen Besuche bei Abgeordneten in Brüssel sowie die Vermittlung europäischer Bildung weisen über den für Europaschulen in NRW charakteristischen Fokus auf Fremdsprachenvermittlung hinaus. Somit konnte das MMG dem Kriterienkatalog des Europäischen Parlaments entsprechen. Mit der Mitgliedschaft im Botschafternetzwerk forciert das Mannesmann-Gymnasium diesen umfassenden Ansatz europäischer Bildung nun bereits ab der fünften Jahrgangsstufe.

Im Zentrum dieses Projekts, das vor zwei Jahren vom Europäischen Parlament ins Leben gerufen wurde, stehen Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe, die die Aufgabe als so genannte "Juniorbotschafter" wahrnehmen und in unterschiedlichen Projekten und Aktionen sowie im Unterricht ihren Mitschülern das Thema Europa verstärkt vermitteln. Alle "Juniorbotschafter" erhalten zudem einen privilegierten Zugang zu Veranstaltungen in Straßburg und Brüssel. Um das Thema Europa noch deutlicher in den Schulalltag zu integrieren, sollen die Schüler miteinander ins Gespräch kommen. Das Projekt verfolgt somit einen Peer-to-Peer-Ansatz. Dabei geht es keinesfalls darum, nur Positives zu berichten, sondern auch kritische Nachfragen zu stellen.