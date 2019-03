PCs und Beamer für alle Klassen: Duisburger Mannesmann-Gymnasium rüstet digital auf

Huckingen Der Digitalisierungsprozess an der Schule soll Ende des kommenden Jahres abgeschlossen sein. Alle Klassen werden mit PCs und Beamern ausgestattet. Zudem: Rekordbeteiligung an Informatik-Wettbewerben und viele Auszeichnungen.

Das Mannesmann-Gymnasium macht einen großen Schritt in Richtung digitalen Wandel und stattet alle Klassenräume mit PCs und Beamern aus. Während die Kursräume der Jahrgangsstufen 11 und 12 bereits seit 2017 und die zehnten Klassen seit letztem Jahr Computer und Beamer zur täglichen Verfügung haben, waren im Februar die Klassenräume der Jahrgangsstufen acht und neun an der Reihe. Bis Ende 2020 sollen die Räume der unteren Jahrgangsstufen ausgestattet sein.

In den Klassen befinden sich nun jeweils ein fest installierter Beamer, ein internetfähiger PC sowie weitere Anschlüsse, mit denen Schüler und Lehrer leicht eigene Geräte in den Unterricht einbinden können. „Gleichzeitig wurde ein Konzept entwickelt, das den Umgang mit den Medien zu einem festen Unterrichts-Bestandteil macht“, sagt Andree Czerwinski, Lehrer am MMG. So sei die Nutzung von digitalen Medien im täglichen Unterricht deutlich einfacher geworden.