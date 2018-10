Mann überfällt Tankstelle in Duisburg in Star-Wars-Maske

Raub in Duisburg-Wanheimerort : Mann überfällt Tankstelle mit Star-Wars-Maske

Duisburg (RP) Ein Unbekannter bedrohte am Freitagabend gegen 20.34 Uhr mit einer Pistole die Angestellte der Shell-Tankstelle an der Wacholderstraße. Er verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld erhalten hatte, flüchtete der Mann, der mit einer Star-Wars-Maske maskiert war, in Richtung Kalkweg/Stadion.

Der Räuber ist etwa 1,85m groß und von sehr schlanker Statur. Während des Überfalls war er bekleidet mit einer dunkelgrauen Kapuzenjacke, einer Jeanshose und schwarzen Turnschuhen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0203 2800 zu melden.

