Mordkommission ermittelt : Mann in Duisburger Wohnung getötet – Polizei sieht viele offene Fragen

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Duisburg In Duisburg-Marxloh wurde ein Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus und sehen in dem Fall noch viele offene Fragen.

Die Duisburger Polizei und Staatsanwaltschaft wenden sich mit einem mysteriösen Gewaltverbrechen an die Öffentlichkeit und greifen dabei zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Nachdem Polizisten den 53-jährigen Mirsan Delic mit schweren Kopfverletzungen in seiner Duisburger Wohnung gefunden haben, suchen die Ermittler nun mit einem Foto des Mannes und Fahndungsplakaten nach Zeugen.

Zwei Tage nach dem Fund am Dienstag, 19. April, war der Mann in einem Duisburger Krankenhaus verstorben, ohne noch einmal das Bewusstsein zu erlangen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten.

Das Opfer: Der 53-jährige Mirsad Delic. Foto: Polizei Duisburg

Bei der anschließenden gerichtsmedizinischen Untersuchung habe sich herausgestellt, dass der Duisburger durch mehrere Schläge auf den Kopf getötet worden sei. Arbeitskollegen hatten den allein lebenden Mann, der als Tankwart in Duisburg arbeitete, vermisst und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ihm die Verletzungen in dem Zeitraum zwischen Ostermontag, 18. April, 23 Uhr, und Dienstag, 19. April, 7 Uhr, zugefügt wurden.

Nun ermittelt die Duisburger Mordkommission und klärt die Lebensumstände des Opfers. Diese Arbeit gestaltet sich jedoch besonders schwierig. Denn Mirsan Delic lebte nach Erkenntnissen aus den bisherigen Befragungen alleine und sehr zurückgezogen. Seine Frau und sein Sohn leben in seiner Heimat Bosnien-Herzegowina.

Wegen der unklaren Lebensumstände des 53-Jährigen haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft für den ungewöhnlichen Schritt entschieden, den Namen des Getöteten zu veröffentlichen.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen haben, und setzten darüber hinaus eine Belohnung von 4000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Bei der Suche wollen die Ermittler in den kommenden Tagen auch Fahndungsplakate in Marxloh und Hamborn verteilen. Mirsad Delic wohnte in Duisburg-Marxloh an der Ecke Ottostraße/Mathildenstraße.

Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Ermittler der Duisburger Polizei jederzeit unter der Telefonnummer 0203 280-0 entgegen.

(dpa/dab)