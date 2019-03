Gerichtsverfahren: Mann über Stunden brutal gefoltert

Das Amtsgericht in Duisburg Mitte. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Das Amtsgericht hat einen 36-Jährigen zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

(bm) Es war eine beispiellos brutale Strafaktion, mit der mehrere Täter am 4. Mai 2016 in einer Meidericher Wohnung einen 30-Jährigen über Stunden lang folterten. Mit einer Verurteilung zu zwei Jahren Gefängnis endete vor dem Amtsgericht das Verfahren gegen den letzten Beteiligten.

Die Schilderung des Geschehens kann nur Abscheu und Unverständnis erregen: Weil er angeblich Nacktfotos einer anwesenden jungen Frau besaß, kam eine Runde von Drogenkonsumenten auf die Idee, ihn auf brutalste Weise für seine Behauptung zu bestrafen. Über Stunden wurde der 30-Jährige von der Gruppe festgehalten, immer wieder geschlagen und auf andere Weise misshandelt. Zeitweise wurde er an eine Heizung gefesselt, dann wieder in einen Schrank gesperrt. Als der zu Bruch ging, sperrte man ihn in einen anderen Schrank. Zwischendurch musste der völlig verängstigte Geschädigte sein eigenes Blut mit seinem Hemd aufwischen und als er über Durst klagte, zwang man ihn, seinen eigenen Urin zu trinken.