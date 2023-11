Mordprozess in Duisburg „Ich habe noch nie so eine Familie gesehen“

In Hochfeld, dem Stadtteil, in dem S. und seine Familie lange lebten, soll die Mutter von vielen nur „Die Verrückte“ genannt worden sein, berichtet ein Freund der Familie. Er erinnert sich an Streit in der Familie, an die Bedrohungen und Beleidigungen. „Ich habe noch nie so eine Familie gesehen“, so der 55-Jährige.