Nach Autobahn-Unfall : 57-jähriger Ratinger erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus

Der 57-Jährige verstarb am Montag in einem Duisburger Krankenhaus. Foto: dpa/Nicolas Armer

Duisburg/Oberhausen/Ratingen Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am 8. Januar im Autobahnkreuz Oberhausen-West (A42/A3), ereignete, erlag ein 57-jähriger Ratinger am Montag in einem Duisburger Krankenhaus seinen Verletzungen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei befuhr der Smart-Fahrer am besagten Tag den rechten Fahrstreifen der A42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. In Höhe des Autobahnkreuzes Oberhausen-West wechselte er laut Zeugenaussagen von dort über eine Sperrfläche auf den Beschleunigungsstreifen in Richtung Kamp-Lintfort, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

In der Folge kollidierte er mit einem Sattelzug aus Polen. Der Fahrer war von der A3 in Richtung Köln kommend in der Tangente zur A42 unterwegs. Durch die Kollision wurde der Pkw in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert.

Der Ratinger wurde durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug geborgen und war bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein. Durch Rettungskräfte der Feuerwehr Oberhausen wurde er vor Ort und reanimiert und schwerverletzt in ein Duisburger Krankenhaus gebracht, wo er am Montag verstarb.

(dab)