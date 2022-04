„Mallorca-Affäre“ : Duisburger CDU fordert Aussage von SPD-Mitarbeiter im Untersuchungsausschuss

Der Duisburger CDU-Chef Thomas Mahlberg bei einer Wahlkampfveranstaltung im April. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In der „Mallorca-Affäre“ steht auch die Duisburger SPD-Politikerin Sarah Philipp unter Druck. Einer ihrer Mitarbeiter soll über Instagram Kontakt zur Tochter der ehemaligen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser gesucht haben. Die CDU in Duisburg will nun lückenlose Aufklärung.

Die NRW-Landtagsabgeordnete und Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Sarah Philipp, steht in der Kritik. Ein Mitarbeiter der Politikerin aus Duisburg soll versucht haben, über Instagram Kontakt zur 16-jährigen Tochter der ehemaligen Umweltministerin Ursula Heinen aufzubauen. Heinen-Esser war Anfang April zurückgetreten, weil sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 nach Mallorca geflogen war. Auch ihre Tochter war bei der Reise dabei. Offenbar war der Mitarbeiter von Philipp auf der Suche nach Fotos aus Mallorca.

Nun fordert die CDU in Duisburg Konsequenzen – unter anderem soll Philipps Mitarbeiter dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss schriftlich bestätigen, er selbst habe die Kontaktaufnahme initiiert und nicht etwa Philipp selbst. Thomas Mahlberg, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Duisburg teilte am Freitag mit: „Es ist empörend, wie Frau Philipp und die SPD auf der einen Seite die moralische Keule schwingen und wegen Verfehlungen Rücktritte fordern und auf der anderen Seite selbst zu mehr als unlauteren Methoden greifen, um diese Personen zu beschädigen.“ Es sei offenbar bewusst der Versuch unternommen worden, das minderjährige Kind von Heinen-Esser zu instrumentalisieren, um die CDU Politikerin auszuspionieren.

Philipp müsse nun auch nachweisen, von welchem Gerät aus die Anfrage an Heinen Essers Tochter erfolgte. „Falls ja: Welcher Computer? Wer hatte Zugriff darauf? Befand sich Frau Philipp zu diesem Zeitpunkt im Landtag?“, heißt es in einer Mitteilung der CDU Duisburg. Zudem müsse Philipp erklären, wann sie von dem Vorgang erfahren habe und wann sie SPD-Chef Thomas Kutschaty darüber informiert hat. „Erst wenn diese Punkte umgesetzt und glaubhaft beantwortet sind, können folgerichtige Konsequenzen für die SPD in NRW abgeleitet werden – für die Parlamentarische Geschäftsführerin Sarah Philipp, aber auch für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty“, sagt Mahlberg.

(atrie)