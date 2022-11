Zweifel an Mitgliedschaft : Haftbefehl in Duisburger Mafia-Prozess aufgehoben

Haftbefehl in Duisburger Mafia-Prozess aufgehoben

Zweifel an Mitgliedschaft

Duisburg/Düsseldorf Gegen einen 58-Jährigen besteht laut Landgericht Duisburg kein dringender Tatverdacht wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung mehr. Insgesamt sind 14 Personen angeklagt.

Der Angeklagte saß bereits seit knapp vier Jahren in Auslieferungs- und Untersuchungshaft. Er habe demnach bereits einen Großteil der zu erwartenden Strafe abgesessen, heißt es in der weiteren Begründung. Der Vorwurf einer Mafia-Mitgliedschaft wurde laut Gericht dadurch bekräftigt, dass der Mann als Teil der „La Famiglia“ bezeichnet wurde. Dass diese Bezeichnung mit einer Mafia-Mitgliedschaft gleichzusetzen sei, habe sich im Verfahren allerdings nicht bestätigt.

Insgesamt sind bei dem aus Sicherheitsgründen nach Düsseldorf ausgelagerten Prozess vor dem Landgericht Duisburg 14 Personen angeklagt. Er ist die Folge der Operation „Pollino“, bei der im Winter 2018 Objekte in ganz Europa durchsucht wurden. Darunter auch ein Eiscafé in Duisburg. Beim größten Einsatz, den es je in Europa gegen die kalabrische Mafia ’Ndran­gheta gab, stellten die Ermittler mehrere Millionen Euro und kiloweise Kokain sicher. Insgesamt 84 Verdächtige wurden damals festgenommen.