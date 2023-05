Mafia-Morde in Duisburg Auf der Spur der Paten

In italienischen Sicherheitsbehörden erzählt man sich gerne die Geschichte vom unendlichen Krieg. Strangio-Nirta gegen Pelle-Romeo, zwei Mafia-Familien, die seit bald 30 Jahren verfeindet sind. Dieser Krieg wird ausgetragen in San Luca, einem kleinen Bergdorf in Kalabrien. Es ist der Sitz der ’Ndran­gheta, der mächtigsten Mafia Europas. Dort schwelt ein Kampf um Blut und Ehre, um Macht und alte Fehden, so erbittert geführt, dass 2007 auch in Duisburg geschossen wird.