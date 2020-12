Logport VI : 350 Jobs durch neues Logistikzentrum in Walsum

350 Jobs durch neues Logistikzentrum in Walsum

Das Logport VI-Gelände in Walsum aus der Vogelperspektive. Foto: Hans Blossey

Duisburg Das Containerlogistikunternehmen Maersk und Duisport planen ein 100.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum auf dem Logport VI-Gelände in Walsum. 350 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.

Die neue Halle solle „zügig geplant und fertiggestellt werden“. Das teilte der Hafen am Donnerstag mit. Insgesamt werde Maersk eine über 100.000 Quadratmeter große Fläche auf Logport VI übernehmen. Die Vertragsverhandlung hierzu befädnen sich „in der finalen Phase“. Die Ansiedlung sei mit mehr als 350 neuen Arbeitsplätzen verbunden.

Der Standort in Walsum gelte nach Angaben des Hafens nach Logport I in Rheinhausen als das zweitgrößte Projekt der Duisburger Hafen AG in den vergangenen 20 Jahren.