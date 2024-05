Regisseurin von „Märchen im Grand Hotel“ „Ich habe keine Angst vor Unterhaltung“

Davon kann man als Theatermensch nur träumen: Das Publikum ist begeistert, und sogar die strengsten Kritiker sind voll des Lobes. Obwohl das Stück, um das es geht, „nur“ Unterhaltung ist. Allerdings Unterhaltung in seiner besten Form. Die Rede ist vom „Märchen im Grand-Hotel“, der Operette von Paul Abraham, die am 8. Mai ihre allseits gefeierte Premiere im Stadttheater hatte und die bis zum Ende der Spielzeit noch mehrmals in Duisburg zu erleben ist und die auch in der kommenden Saison auf dem Spielplan der Deutschen Oper am Rhein steht.