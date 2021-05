Auf dem Haniel-Gelände : „Männeken Pis“-Brunnen hat in Ruhrort eine neue Heimat

Duisburg Ganze 113 Jahre dauerte es, bis das Kunstwerk vom „Männeken Pis“-Brunnen des Ruhrorter Bildhauers August Kraus nach seiner Duisburger Odyssee endlich einen passenden Standort im öffentlichen Raum fand: nämlich im Kreativquartier Ruhrort.

Erst wollte Kraus‘ Vaterstadt Ruhrort sein „Männeken“ nicht haben, dann stellte man es in Duisburg zwischen ehemaliger Tonhalle und Theater auf, bis dieser Platz zur Baustelle wurde und das Kunstwerk an den Ostausgang des Hauptbahnhofes weichen musste.

1992 wechselte es dann an das untere Ende des Sonnenwalls, bis es seinerzeit vor Metalldieben schützend 2011 schließlich im Depot des Lehmbruckmuseums eingelagert wurde. Hier lagerte es jahrelang unbemerkt still vor sich hin, bis Alt-Bürgermeister Benno Lensdorf, hier in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Fördervereins „Maritimes Ruhrort“, sich 2016 aufmachte, um dem „Enkel“, wie das „Männeken“ am Freitag bei der offiziellen Übergabe an die Stadt von Haniel-Direktorin Jutta Stolle genannt wurde, einen gebührenden Platz zu bescheren.