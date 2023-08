Oper in Duisburg Designierter Chefdirigent Vitali Alekseeno ist ab dem 22. September an der Reihe

Mit einem der populärsten Werke des Musiktheaters startete die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg jetzt auch in ihrem hiesigen Haus in die neue Spielzeit 2023/24. „Madama Butterfly" (im deutschen Sprachraum eher bekannt unter dem Titel „Madame Butterfly"), uraufgeführt 1904, ist die erfolgreichste Oper von Giacomo Puccini.