Bauingenieur Leo Winkels : Wie ein Duisburger die Kegelbunker erfand

Winkelbunker gibt es in den verschiedensten Größen. Foto: O. Hölzgen, H. Küst, KSM, Collage: Küst

Duisburg Luftschutztürme in Kegel- und Zylinder-Form wurden von dem Duisburger Bauingenieur Winkel entwickelt. Die „Betonzigarren“ spiegeln Zeitgeschichte wider. Noch heute finden sich einige im Stadtgebiet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Harald Küst

Wenn man von der Wedauer Brücke in Richtung Neudorf-Süd schaut, erkennt man auf dem Gelände des stillgelegten Ausbesserungswerks Wedau zwei turmartige Gebäude in Kegel-und Zylinderform. Die Spitzbunker wurden im Volksmund auch Betonzigarre oder Zuckerhut, im Englischen „ant hill bunker„ (Ameisenhügel-Bunker) genannt. Die Winkelbunker wurden am 13.6.2018 wegen ihrer zeitgeschichtlichen Bedeutung als Denkmäler eingetragen. Bunker-Denkmäler haben es nicht leicht, in der Öffentlichkeit auf Akzeptanz zu stoßen. Die Erwartung an Schönheit der Architektur erfüllen sie nicht. Kritiker des Denkmalschutzes befürchten zudem eine Behinderung der Flächenentwicklung.

Eine kreative Lösung fand die Düsseldorfer Künstlerin Anna Löbner. Durch Vergoldung (1990) bekam die Spitze des ehemaligen Winkelbunkers von Mannesmann auf der Lierenfelder Straße 39 in Düsseldorf eine fast spirituelle Anmutung. Kreatives Potenzial gibt es auch in Duisburg – man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein. Ein Blick zurück in die 30er Jahre hilft, die zeitgeschichtliche Bedeutung der Winkeltürmeeinzuordnen.

INFO Belüftungssystem bot Schutz vor Giftgas Mehr als 100 Bunker im Deutschen Reich Von 1937 bis 1941 entstanden reichsweit mehr als 100 Winkelbunker. Üblicherweise hatten die Türme Durchmesser zwischen 8,4 m bis 10,0 m und eine Höhe von durchschnittlich zwanzig bis fünfundzwanzig Metern. Die Aufnahmekapazität lag je nach Typ zwischen 165 bis 500 Personen. Die Bautypen mit geringer Fundamentfläche galten als bombensicher und boten mit ihrem Belüftungssystem Schutz vor Giftgas. Die hohe Wandstärke hatte allerdings einen Nachteil: Der Winkelturm erforderte im Vergleich zu anderen Bunkern die doppelte Betonmenge. Ende 1941 wurde der Bau eingestellt.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Luftschutz im zivilen und industriellen Bereich massiv gefördert — er wurde Teil der Kriegsvorbereitung und der Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Den Wachstumsmarkt nutzte der Duisburger Bauingenieur Leo Winkel (1885-1981), der einen besonderen Typ des Hochbunkers konstruierte. Bis zur Gründung seiner eigenen Firma im Jahr 1936 baute Winkel für Thyssen Werksanlagen und Werkswohnungen. Der Prototyp seines Spitzbunkers entstand in Hamborn. 1934 reichte Leo Winkel die Konstruktionsidee beim Reichspatentamt ein und am 9. April 1938 wurde das Patent erteilt. Die Lizenzen zum Spitzbunkerbau mit eisenverstärktem Stampfbeton erhielten zwölf führende Bauunternehmen Deutschlands, darunter die Hamborner Firma Brüggemann.

Die „Winkelbunker“ wurden reichsweit zu bevorzugten Schutzbauten der Deutschen Reichsbahn, insbesondere bei den Ausbesserungswerken. Oliver Hölzken, Mitglied der Initiative „Mercators Nachbarn“, kennt die Duisburger Standorte: „Bunker dieses Typs gibt es noch auf der Alleestr. 83 und der Hamborner Str. 129. Auf dem Werksgelände von HKM stehen auch noch zwei, einen weiteren gibt es an der Beecker Straße.“ An der spitzen, an eine Granate erinnernde Form konnten Bomben einfach abgleiten und detonierten erst auf dem Boden. Der Druck konnte entweichen – anders als bei einer Detonation unter der Erde. Im Inneren des Turms kauerten auf den Rundbänken eng gedrängt Menschen, die infernalisches Gedröhne und den heftigen Aufschlaglärm ertragen mussten. Wer nicht genügend Abstand zur Bunkerwand hielt, wurde schlagartig taub.

Der Zugang zu den Winkeltürmen war vorrangig Rettungskräften und Belegschaftsangehörigen vorbehalten, gelegentlich fanden auch Bewohner aus der Nachbarschaft Schutz. Zwangsarbeiter mussten sich in ihren Lagern mit einfachen Splitterschutzgräben aushalten. Bis ins Frühjahr 1944 konnten Feuerwehr-, Sanitäts-, Gasspür-, Entgiftungs- und Ausbesserungstrupps der Reichsbahn und der Industriebetriebe größere Schäden an den Werksanlagen schnell beheben. Die Luftangriffe der Alliierten konzentrierten sich mehr und mehr auf dichtbesiedelte Wohngebiete Duisburgs. Zum Schutz der Bevölkerung gab es etwa 40 Großbunker. 1944 erreichten viele Schutzsuchende die rettenden Großbunker nicht mehr, da das Warnsystem nach der 1. Angriffswelle ausgeschaltet wurde. Den Blutzoll der Kriegsjahre entrichtete die Duisburger Zivilbevölkerung mit 6.140 Toten. Die bedrückenden Zahlen galten als „erstklassige Luftschutzleistung“.