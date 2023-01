Aktivistin aus Duisburg organisiert Busfahrten Nächster Halt - Abbruchkante Lützerath

Wie wichtig es ist, dass ein Bus die Leute zur Demo fährt, merkte Kerstin Ciesla als sie gegen die Raketen der Nato auf die Straße ging. 1983 stimmte der Bundestag für die Stationierung der umstrittenen Pershing II in Deutschland. Nuklear bestückte Mittelstreckenraketen sollten die atomare Abschreckung des Westens gegen die Sowjetunion sichern. In der Bevölkerung gab es erheblichen Widerstand gegen die Pläne, die Angst vor einem drohenden Atomkrieg war hoch. Im Bonner Hofgarten demonstrierten schließlich Hunderttausende, selbst Bundeswehrsoldaten kamen in Uniform.