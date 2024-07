Wie Helfer die Loveparade erlebt haben Ein Flimmern am Ende des Tunnels

Zwei Wochen bevor es passiert, steht Vasco Engelhardt am alten Güterbahnhof, an Duisburgs „Ground Zero“, dem Ort, an dem sie sterben werden. Er wundert sich. Ist das hier nicht alles zu eng, zu klein, zu wenig Platz für eine Großveranstaltung? In den Jahren zuvor war immer wieder diskutiert worden, wo im Ruhrgebiet die Loveparade überhaupt stattfinden könne.