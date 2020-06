Zum zehnjährigen Gedenken : WDR-Journalistin stellt Loveparade-Roman vor

Duisburg Die Journalistin Jessika Westen hat mit „Dance or Die“ einen Roman über eines der größten Unglücke der Duisburger Vergangenheit verfasst. In drei parallel laufenden Geschichten erzählt er von drei Schicksalen von Helfern, Opfern und Beobachtern während der Loveparade.

„Dance or Die“, Tanzen oder Sterben, so heißt der Titel des Buches, und man könnte ihn für makaber halten, wären diese Worte nicht schon vor der Katastrophe in Duisburg aufgetaucht. „Dance or Die“, das stand auch auf vielen kleinen Aufklebern, die am Morgen des 24. Juli 2010 auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs verteilt wurden. Es sollte ein flotter Spruch sein, der Werbung macht für den größten Techno-Tanz der Welt, die Loveparade. Rückblickend wirkt er gruselig. Ausgerechnet diese Worten waren es, die Tausende Menschen zum Feiern nach Duisburg locken sollten.