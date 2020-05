Zwei Tage nach Einstellung des Prozesses : Unbekannte verwüsten Loveparade-Gedenkstätte

Duisburg Unbekannte haben Fotos der Opfer und eine Marmoplatte der Loveparade-Gedenkstätte in Duisburg zerstört. Erst am Montag wurde nach mehr als zwei Jahren der Prozess eingestellt, der das Unglück aufklären sollte.

Zwei Tage nach Einstellung des Loveparade-Prozesses haben Unbekannte an der Gedenkstätte gewütet. Nach Polizeiangaben ist es dort zu Sachbeschädigungen gekommen. So haben die Täter eine Gedenktafel aus Stein zerbrochen. Das sei den Beamten am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Zudem seien Bilder von Opfern des Unglücks beschädigt worden. Hinweise auf ein mögliches Motiv gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht.