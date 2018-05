Loveparade-Prozess: Zeuge Schaller nennt erneut keine Details

Düsseldorf/Duisburg Veranstalter Rainer Schaller bleibt am zweiten Tag seiner Vernehmung im Loveparade-Prozess meistens vage. Er könne sich an vieles gar nicht mehr erinnern.

Am zweiten Tag seiner Vernehmung im Loveparade-Prozess ist der Veranstalter der Technoparade, Rainer Schaller, erneut oft vage geblieben. An ein Interview, in dem er zwei Tage nach dem Unglück den Umgang der Polizei mit den Schleusen zum Gelände kritisiert hatte, könne er sich „nicht richtig“ erinnern, sagte Schaller am Mittwoch auf Fragen der Düsseldorfer Kammer. Alles, was er den Medien gesagt habe, habe er zuvor in seinem Team abgefragt.