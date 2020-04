Wegen Coronakrise : Staatsanwaltschaft stimmt Einstellung des Loveparade-Prozesses zu

Duisburg Die Staatsanwaltschaft Duisburg stimmt der Einstellung des Prozesses rund um die Loveparade-Katastrophe von 2010 zu. Das Verfahren endet damit voraussichtlich ohne Schuldspruch.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat am Freitag dem Vorschlag des Landgerichts, das Strafverfahren gegen die drei verbliebenen Angeklagten im Loveparade-Prozess einzustellen , zugestimmt. Die Entscheidung des Gerichts über die Prozesseinstellung wird für die kommende Woche erwartet.

Kostenpflichtiger Inhalt: Loveparade-Prozess wegen Corona vor dem Aus : „Wir haben den Glauben an die Gerechtigkeit verloren“

Angesichts der schweren Folgen der Tragödie – 21 Tote, mehr als 650 Verletzte – und des damit verbundenen Leids sei der Staatsanwaltschaft die Entscheidung nicht leicht gefallen. Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände erscheine eine Einstellung des Verfahrens im Ergebnis nunmehr aber vertretbar, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Dabei gehe die Staatsanwaltschaft – bei vorläufiger Bewertung des Beweisergebnisses – ebenso wie das Gericht davon aus, dass sich der hinreichende Tatverdacht gegen die drei Angeklagten bestätigt habe. Vorbehaltlich der Verjährungsproblematik wäre daher aus ihrer Sicht ein Tatnachweis in der Hauptverhandlung wahrscheinlich. Die Gründe, die dazu geführt hätten, dass die Zustimmung zur Einstellung des Verfahrens dennoch erteilt wurde, seien vielfältig.

„Durch die bisherige Beweisaufnahme sowie das vorläufige schriftliche Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. Gerlach konnten die entscheidenden Ursachen für das Unglück aus Sicht der Staatsanwaltschaft herausgearbeitet werden. Diese liegen in der fehlenden Eignung des Veranstaltungsraumes und des Veranstaltungskonzeptes für eine Veranstaltung dieser Größenordnung sowie in einer fehlerhaften Steuerung der Besucherströme am Veranstaltungstag. Dafür waren jedenfalls überwiegend die Angeklagten verantwortlich. Sie haben daher ursprünglich nicht nur eine geringe hypothetische Schuld auf sich geladen.