Loveparade-Katastrophe in Duisburg: Der Mammutprozess geht weiter

Loveparade-Katastrophe in Duisburg

Tausende Raver drängen sich auf der Loveparade in und vor dem Tunnel in Duisburg (Archivbild). Foto: dpa/Erik Wiffers

Düsseldorf/Duisburg Die strafrechtliche Aufarbeitung der Duisburger Loveparade-Katastrophe wird nun doch fortgesetzt. Drei Angeklagte stimmten einem vorläufigen Verfahrensende nicht zu. Sie wollen keine Einstellung unter Auflagen.

Stefan S. dreht Däumchen, während sein Rechtsbeistand erklärt, wieso sein Mandant gegen die Einstellung des Verfahrens ist. Die Hürde sei zu hoch, sagt der Jurist. Das käme einer Selbstunterwerfung gleich. S. ist damit der dritte Angeklagte und Lopavent-Mitarbeiter, der am Dienstag den Vorschlag der sechsten großen Strafkammer des Duisburger Landgerichts abgelehnt hat.

Damit steht fest: Der Mammutprozess wird auch nach dem 100. Hauptverhandlungstag fortgesetzt, aber bald voraussichtlich nur noch mit drei Angeklagten. Denn vermutlich wird das Gericht die Verfahren gegen die anderen sieben Beschuldigten nicht weiterführen, weil diese dem Vorschlag des Gerichts zustimmten. Das aber klärt sich frühestens am Mittwoch. Der Vorsitzende Richter Mario Plein kündigte an, darüber so schnell wie möglich entscheiden zu wollen.