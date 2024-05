Abschlussbericht der Landesregierung NRW zahlte rund 6,6 Millionen an Loveparade-Opfer und Hinterbliebene

Bei der Loveparade in Duisburg am 24. Juli 2010 war auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofs eine Massenpanik ausgebrochen. 21 Menschen verloren ihr Leben, mehr als 500 wurden teils schwer verletzt. Ein Prozess gegen mehrere Mitarbeiter des Veranstalters ging 2020 ohne Urteil zu Ende, es war eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit. In dem im Dezember 2017 gestarteten Prozess mussten sich zunächst zehn Angeklagte unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.