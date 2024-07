Gedenken in Duisburg 1000 Lichter erinnern an Opfer der Loveparade-Katastrophe

Mit unzähligen Kerzen haben Angehörige an die tödliche Katastrophe bei der Loveparade vor 14 Jahren erinnert. An der Stelle, an der 21 junge Menschen im Gedränge starben und viele Hundert verletzt wurden, entzündeten sie Lichter zum Gedenken. Die „Nacht der 1.000 Lichter“ findet traditionell am Vorabend des Jahrestages der Katastrophe statt.