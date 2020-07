Beauftragter der Loveparade-Opfer : „Da ist immer so eine Wunde offen geblieben“

Die Gedenkstelle für die Opfer der Loveparade steht am Karl-Lehr-Tunnel in Duisburg. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg An diesem Freitag jährt sich die Loveparade-Katastrophe zum zehnten Mal. Der Beauftragte der Stadt Duisburg für die Betroffenen, der evangelische Pfarrer Jürgen Widera, hofft nun, dass für die Angehörigen der Opfer endlich Ruhe einkehren kann.

Zehn Jahre nach dem Loveparade-Unglück in Duisburg mit 21 Toten hofft der Betroffenen-Beauftragte der Stadt, Pfarrer Jürgen Widera, auf Ruhe für die Angehörigen. „Das Loveparade-Unglück ist unabgeschlossen geblieben, insofern dass es erst sehr spät einen Prozess gegeben hat“, sagte der evangelische Pastor der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Duisburg. „Da ist immer so eine Wunde offen geblieben.“ Seit der Katastrophe seien die Menschen immer wieder aufgewühlt worden, unter anderem weil das Gericht zunächst den Prozess nicht eröffnet habe. „Diese ganze Zeit war nicht gerade hilfreich, um zur Ruhe zu kommen und in gewisser Weise abschließen zu können“, erklärte Widera.