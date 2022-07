Sechs Richtige im Lotto : Jackpot mit 15,3 Millionen Euro geht nach Duisburg

Duisburg Duisburg hat einen neuen Multi-Millionär. Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin „aus dem Duisburger Raum“ hat bei der Samstagsziehung den Jackpot bei der Lotterie 6 aus 49 geknackt.

Für die Zahlenkombination 4, 19, 23, 40, 41, 43 mit der richtigen Superzahl 6 würden 15,3 Millionen Euro Gewinnsumme fällig, teilte die Lotteriegesellschaft am Montag in Münster mit. Das sei die bisher höchste Gewinnsumme in diesem Jahr.