Wegen Erdbeben in der Türkei Lotto-Millionär Chico sagt Karnevals-Party in Duisburg ab

Die große VIP-Party am Weiberdonnerstag fällt aus: Lotto-Gewinner Kürsat Yildirim – bekannt als „Chico“ – sagt sein Karnevals-Event in Duisburg ab. Hintergrund ist das Erdbeben in der Türkei mit mehr als 15.000 Toten. Das teilte der Veranstalter, die Villa Rheinperle, am Donnerstag mit. „Aufgrund der aktuellen und traurigen in der Türkei ist es Chico bedauerlicher-, aber auch verständlicherweise nicht möglich, am 16. Februar eine große Party zu schmeißen“, heißt es auf dem Instagram-Account der Villa Rheinperle.