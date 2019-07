Tierpark am Kaiserberg : Löwenspiele im Zoo: Schüler erhüpfen ein Gnu

Duisburg Zu den diesjährigen Löwenspielen im Duisburger Zoo werden sich wieder vier Grundschulklassen spielerisch mit dem König der Tiere auseinandersetzen. Vorbereitet wurden die Kinder bereits seit Beginn des zweiten Schuljahres mit zur Verfügung gestellten Spielkisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit den Löwenspielen soll zum siebten Mal in Folge ein Anreiz geschaffen werden, dass sich Kinder im zweiten Grundschuljahr über einen längeren Zeitraum spielerisch mit dem Löwen auseinandersetzen. Fünfzehn Übungen sind so konzipiert, dass sie einen direkten Bezug zum natürlichen Verhalten des Löwen in der Wildnis haben und auf die unterschiedlichen kind-, alters- und entwicklungsgerechten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder eingehen.

Um sich auf die Löwenspiele im Sportunterricht des zweiten Halbjahres vorzubereiten, haben die teilnehmenden Schulen von Stadtsportbund und Lionsclub Übungskarten und Materialien zur Verfügung gestellt bekommen. Die teilnehmenden Klassen kommen dann am Donnerstag, 4. Juli, im Duisburger Zoo zusammen. Ab 10 Uhr können sie hier ihre gelernten Fertigkeiten anwenden. Im Losverfahren (21 Bewerbungen) wurden vier Grundschulen (GGS Gartenstraße in Hamborn, EGS Waldschule in Baerl, GGS Kirchstraße in Homberg, GGS Brückenstraße in Hochfeld) mit fast 250 Teilnehmern ausgelost. Die Idee der Löwenspiele ist, dass sich die Grundschulkinder über den Übungszeitraum mit verschiedenen Grundsportgeräten und Alltagsmaterialien auseinandersetzen. Die zur Verfügung gestellten Spielkisten im Wert von 500 Euro enthalten unter anderem Schwungtücher und eine Balancierstange und dürfen dauerhaft von den Schulen behalten und in den Sportunterricht integriert werden.