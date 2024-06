Kreuz Kaiserberg Loch auf der A3 bei Duisburg verfüllt – weiter Einschränkungen

Der Hohlraum unter der Autobahn 3 am Kreuz Kaiserberg ist am Samstag verfüllt worden. Arbeiter schütteten das rund zwei Meter tiefe und sieben Meter breite Loch mit Grobschlag aus Granitgestein zu, wie der Sprecher der Autobahn-Gesellschaft, Elmar Kok, sagte. Anschließend sollte die Fahrbahn wieder aufgebaut werden. „Wir hoffen, dass die Arbeiten so schnell vorangehen, dass der Bereich am Montag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann“, so Kok.