Kreuz Kaiserberg Loch auf der A3 bei Duisburg verfüllt – Verkehr auf rollt wieder

Auf den Umfahrungs-Strecken drohten Staus. Das Autobahnkreuz Kaiserberg ist im Moment ohnehin eine Großbaustelle. Während der Bauarbeiten werde vorsichtshalber genau überwacht, ob es Bewegungen im Erdreich gibt, erläuterte der Sprecher. Dabei zeigten die Messgeräte am Donnerstag plötzlich eine Absenkung der Fahrbahn im Bereich der A3 an. Um sieben Zentimeter war der Asphalt an einer Stelle mitten am Autobahnkreuz abgesackt.