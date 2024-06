Kreuz Kaiserberg Loch auf der A3 bei Duisburg verfüllt – Strecke am Dienstag wieder frei

Der Hohlraum unter der Autobahn 3 am Kreuz Kaiserberg ist am Samstag verfüllt worden. Arbeiter schütteten das rund zwei Meter tiefe und sieben Meter breite Loch mit Grobschlag aus Granitgestein zu, wie der Sprecher der Autobahn-Gesellschaft, Elmar Kok, sagte. Anschließend sollte die Fahrbahn wieder aufgebaut werden. Der Verkehr soll am Dienstagmorgen um 5 Uhr wieder komplett freigegeben werden. Das teilte der Sprecher der Autobahn-Gesellschaft, Elmar Kok, am Montag (24. Juni 2024) mit.