Kreuz Kaiserberg Loch auf der A3 bei Duisburg verfüllt – Sperrung verlängert

Der Hohlraum unter der Autobahn 3 am Kreuz Kaiserberg ist am Samstag verfüllt worden. Arbeiter schütteten das rund zwei Meter tiefe und sieben Meter breite Loch mit Grobschlag aus Granitgestein zu, wie der Sprecher der Autobahn-Gesellschaft, Elmar Kok, sagte. Anschließend sollte die Fahrbahn wieder aufgebaut werden. Wie der „WDR“ am Montagmorgen meldet, ist die Sperrung um einen Tag, bis Dienstag, verlängert worden. Ursprünglich war geplant gewesen, die Fahrbahn am Montag schon wieder freizugeben.