Kreuz Kaiserberg Loch unter der Autobahn – A3 bei Duisburg teilweise gesperrt

Ein riesiger Hohlraum direkt unter der Fahrbahn legt am wichtigen Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg teilweise den Verkehr lahm und stellt Ingenieure vor eine Herausforderung. Mindestens zwei Meter tief und sieben Meter breit sei der unterirdische Hohlraum, sagte ein Sprecher der Autobahn-Gesellschaft am Freitag. Wie er entstanden ist und ob der intensive Bergbau in der Region eine Rolle spielt, war zunächst unklar. Am Wochenende soll versucht werden, das Loch aufzufüllen. Da die Fahrbahn nicht mehr stabil ist, bleibt die A3 in Richtung Norden zumindest in den nächsten Tagen für den Verkehr voll gesperrt. Auf den Umfahrungs-Strecken drohen Staus.