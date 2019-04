Lkw-Waage : Klagen gegen A 40-Bußgelder

Die Lkw-Waage an der A 40-Rheinbrücke in Duisburg-Homberg fischt regelmäßig überladene Fahrzeuge aus dem Verkehr. Foto: Fabian Strauch

Duisburg Ein Gerichtsurteil zur Lkw-Waage an der A 1 hat auch Folgen für die Anlage an der Rheinbrücke Neuenkamp. In Duisburg haben Lkw-Fahrer gegen Bußgelder geklagt, die sie auf der Autobahn 40 kassiert haben.

(A.K) Ein Urteil zur Lkw-Waage auf der Autobahn 1 hat auch Auswirkungen auf die Waage an der A40-Rheinbrücke in Neuenkamp. Erste Klagen gegen Bußgeldbescheide seien bereits eingetroffen, sagt Malte Werning, Pressesprecher der Stadt Duisburg.

In Köln hatte ein Lkw-Fahrer geklagt, weil er die Strafe von 750 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot nicht akzeptieren wollte. Der Gelsenkirchener steuerte trotz Verbot Richtung Leverkusener A1-Brücke und wurde von der Schrankenanlage gestoppt. Sein Widerspruch hatte Erfolg: Das Bußgeld wurde auf 150 Euro reduziert. Das Gericht hatte die Markierung bemängelt und deshalb dem Kläger Recht gegeben.

Info Köln und Leverkusen reduzieren Bußgelder Geldbußen Der Stadt Köln entgehen womöglich Bußgelder von mehr als einer Million Euro. Denn möglicherweise bekommen Hunderte Lkw-Fahrer, die verbotenerweise über die marode Leverkusener Rheinbrücke fahren wollten, einen Großteil ihrer Geldbußen erlassen. Auch die Stadt Leverkusen zieht Konsequenzen. Urteil Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte, dass man nach einem Gerichtsurteil alle noch nicht rechtskräftigen Bußgeldbescheide korrigiere. Mehr als 3400 Fahrer könnten demnach mit 150 statt 500 Euro davonkommen. Wie viele es genau seien, werde noch geprüft.

Straßen.NRW hat kürzlich auch in Duisburg Baken, Schilder und Markierungen angepasst, um die Lkw-Fahrer eindeutig und leicht verständlich durch die Messanlage zu lotsen. Solche Planungen würden häufig vorkommen, sagt Sprecherin Susanne Schlenga, weil die Planung auf dem Papier nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimme.

Eindeutig sei auch die Beschilderung auf der A1, findet Schlenga. „Die kann man nicht übersehen.“ Mancher Fahrer sei seinem Navigationsgerät aber hörig und fahre nach Ansage. Sind die Geräte nicht auf dem neuesten Stand, lande mancher im Abseits, erzählt sie und berichtet von Problemen an anderer Stelle, wo regelmäßig Fahrer auf einem Betriebshof landen statt auf der Autobahn.

Die Waagen an den Rheinbrücken in Köln und Duisburg würden aber nach unterschiedlichen Parametern eingreifen, sagt Schlenga. Während in Köln schon ab 3,5 Tonnen seit 2014 ein Fahrverbot gilt, also auch Wohnmobile schon einen Umweg fahren müssen, werden in Duisburg nur jene Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, die ohnehin nicht fahren dürften.

In Duisburg ist die Polizei an der Waage, um einerseits ein gerichtsfestes Messergebnis zu erzielen, und um andererseits die Fälle, die ein Bußgeld nach sich ziehen, an die Stadt weiterzuleiten. Dieses ist gestaffelt je nach der Höhe der Überschreitung der Achslast oder auch des zulässigen Gesamtgewichts. Laut Werning sieht der Bußgeldkatalog für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen über 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht Geldbußen zwischen 35 € bis 637,50 € vor.