Lions Club : 8000 Kalender für gute Zwecke mit Gewinnchancen

In großer Runde wurde am Donnerstag der neue Lions-Kalender im Rathaus vorgestellt. Foto: Stadt Duisburg/Uwe Koeppen

Duisburg Seit sieben Jahren gibt es Jahr für Jahr den Sport-Adventskalender des Lions Club Duisburg-Concordia. Auch in diesem Jahr kommt er heraus, allerdings in anderer Gestaltung.

Zierten die früheren Sportkalender Motive des Duisburger Grafikers Joachim Schulze, setzen die Machen diesmal auf eine neue Gestaltung mit markanten Fotografien von Duisburger Gebäuden und Landmarken. Wie in den vergangenen Jahren ist die Auflage auf 8000 Exemplare, die zu je fünf Euro in insgesamt 24 Duisburger Verkaufsstellen angeboten werden, gedeckelt. Mehr werden aus steuerrechtlichen Gründen nicht in Umlauf gebracht, weil sonst Vergnügungssteuer fällig würde, wie gestern beim Pressegespräch im Rathaus erläutert wurde.