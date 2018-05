Duisburg: Lieber ohne Kippa unterwegs...

Duisburg Alexander Drehmann, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde in Duisburg, Mülheim, Oberhausen, und Rabbiner David Mosche Geballe, spüren Verunsicherung angesichts antisemitischer Vorurteile oder gar Hetze.

Dennoch spüren die beiden in ihrer Jüdischen Gemeinde, die 2500 Mitglieder zählt, ein "mulmiges Gefühl". So eine Attacke wie die in Berlin, möchte Drehmann vermeiden. "Mit Kippa gehe ich nicht nach draußen. Wozu soll ich ein solches Risiko eingehen?", sagt er. Die Kippa trägt er nur beim Besuch der Synagoge; so, wie es für alle Besucher des jüdischen Gotteshauses vorgeschrieben ist.