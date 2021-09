Lesung in Duisburg : Frank Goosen und die Achtziger

Lesung in Duisburg

Frank Goosen las in der Zentralbibliothek. Foto: Thomas Kölsch

Mitte Der Bochumer Autor las aus seinem Buch „Sweet Dreams – Rücksturz in die Achtziger“ und unterhielt die Zuhörer in der Zentralbibliothek mit Anekdoten.

In Bochum wurde der mehr oder weniger kabarettistische Autor Frank Goosen 1966 geboren, dort lebt er heute noch, inzwischen mit Frau und zwei Söhnen. Sein jüngstes Buch „Sweet Dreams – Rücksturz in die Achtziger“ befasst sich mit dem Lieblingsjahrzehnt der Deutschen. Das war die Dekade der Schulterpolster, Karottenjeans und Zauberwürfel. Die Schrecken der Pubertät im Schatten der Mauer sind ebenso ein Thema wie Petting statt Pershing, Föhnfrisuren und Pastellfarben, Waldsterben und der ewige Helmut.

Jetzt las Goosen in der – im Rahmen des Corona-Möglichen – gut gefüllten Zentralbibliothek für den Verein für Literatur aus dem Erzählband. Wobei der Begriff „Lesung“ nicht ganz zutrifft, denn der Autor griff eine Anregung aus der Einführung von Bibliotheksdirektor Jan-Pieter Barbian auf, um daraus seinen assoziativen Redefluss zu entwickeln, der sich immer wieder selbst auf den Inhalt der Texte lenkte, von denen er einige sogar ganz und tatsächlich vorlas.

Nach eigener Aussage befassen sich Goosens Geschichten vor allem mit zwei Themen: „Musik und Mädchen“. Irgendeine Birgit, Claudia, Kerstin, Sabine oder Susanne sei für ihn damals immer wichtig gewesen, erklärte der mittlerweile erfolgreiche Autor in Duisburg: „Allen Frauen, die mich in den Achtziger nicht haben wollten, schicke ich inzwischen zu Weihnachten keine Karten, sondern Kopien meiner Kontoauszüge, also wenn nicht gerade Corona ist.“