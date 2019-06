„Les essences“ im Kammerkonzert : Schneeflocken und Schlachtenmusik

Duisburg Das internationale Streichorchester „Les essences“ gestaltete das Kammerkonzert in der Mercatorhalle.

Önder Baloglu, geboren 1988 im türkischen Adana, wurde noch als Student an der Folkwang-Universität der Künste einer der Konzertmeister der Duisburger Philharmoniker. Als er sah, dass es im Ruhrgebiet zu wenige Kammerorchester gibt, erweiterte er sein Streichquartett zum Streichorchester „Les essences“ – mit der Idee, die Kammermusik in die größere Besetzung zu übertragen. Das junge Ensemble rekrutiert sich aus den Mitgliedern der Philharmoniker und Absolventen der Folkwang-Uni.

Jetzt spielte das internationale Streichorchester im jüngsten, neunten Kammerkonzert in der Philharmonie Mercatorhalle sechs Werke. Dabei handelte es sich überwiegend um hörenswerte Raritäten. Gleich im ersten Stück, dem nostalgisch-zarten „Les neiges d‘antan“ (diese französische Redewendung bedeutet soviel wie „Der Schnee von gestern“) für Violine und Streichorchester op. 23 (1921) vom Belgier Eugène Ysaye (1858-1931), war Baloglu der suggestive Solist, warm und klar klingend begleitet. Dann kam das mit Abstand bekannteste Werk des Abends, nämlich die Suite im alten Stil für Streichorchester „Aus Holbergs Zeit“ op. 40 des Norwegers Edvard Grieg. In diesem Kammerkonzert erklangen mehrere Kompositionen, die an die Barockmusik erinnern – das mit Abstand experimentellste war aber das einzige, das tatsächlich aus der Barockzeit stammte, nämlich die übermütige Schlachtenmusik „Battaglia à 10“ (1673) vom Österreicher Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704). Gleich im ersten Abschnitt müssen die Ausführenden mit den Füßen stampfen und an einer Stelle erklingen vier Lieder (und somit auch vier verschiedene Tonarten) zugleich. In einem solchen Programm nicht fehlen durfte das neoklassizistisch-scharfe Konzert für Streichorchester (1948) von Grazyna Bacewicz (1909-1969), das international bekannteste Werk der polnischen Komponistin.