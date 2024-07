Neues Projekt der Urbanen Zukunft Ruhr Hochfelder Lernpaten unterstützen Grundschüler

Die Lernpaten waren teilweise selber auf der Gemeinschaftsgrundschule Brückenstraße und hätten so einen großen Vorbildcharakter, sagt Agte. Sie können sich zum einen gut in die Grundschüler hineinversetzen und zum anderen zeigen sie ihnen, dass sie es auf ein Gymnasium geschafft haben. Auch die individuelle Betreuung und Förderung und das Arbeiten in kleinen Gruppen, was im Schulalltag oft schlecht möglich ist, ist hilfreich. Die Kinder bekämen so mehr Aufmerksamkeit, das habe auch einen emotionalen Wert für sie, sagt die Schulleiterin.