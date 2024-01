Leo Hendrik Baekeland Der Großvater moderner Kunststoffe

Vom Telefon über den Lichtschalter bis zum Volksempfänger - Bakelit war in vielen Duisburger Haushalten zu finden. Der „Retro-Appeal“ alter Bakelitprodukte hat sie zu Sammlerstücken gemacht. Wer mehr über die Geschichte des Bakelits erfahren möchte, ist bei Till Krieg im Stadtmuseum am Innenhafen an der richtigen Adresse. Der studierte Restaurator Krieg ist auch Experte für Kunststoffe. Von ihm erfährt man, dass der weltweit erste erfolgreiche, vollsynthetische Kunststoff von dem Belgier Leo Hendrik Baekeland (1863-1944) entwickelt wurde.