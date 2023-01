Mysteriöser Fund an Weihnachten Leiche in ausgebranntem Citroën – Duisburger Polizei geht von Suizid aus

Die Ermittler fanden heraus, dass der Mann bereits am 23. Dezember seine zwei Anglerboote an der Regattabahn versenkt hatte. Sie gehen davon aus, dass er an diesem Tag bereits ein Auto an der Unfallstelle geparkt hatte. In seiner Wohnung fanden die Beamten zusätzlich Hinweise, die auf einen Suizid hindeuten. Auf Post-its hatte der 40-Jährige geschrieben, was nach seinem Tod noch zu erledigen ist und wem etwas zusteht.